Рекордно висока кількість українців підтримують вступ країни до НАТО та ЄС – опитування

Після початку повномасштабної війни Росії проти України кількість громадян, які підтримують вступ до ЄС і НАТО досягла рекордних позначок.

Абсолютна більшість українців підтримує вступ до ЄС та НАТО.

Про це свідчить соціологічне опитування, яке Київський міжнародний інститут соціології провів на замовлення NDI у травні 2022 року, серпні 2022 року, січні 2023 року та у травні 2023 року.

Так, 92% українців хочуть, щоб Україна стала членом Євросоюзу, а 89% підтримують вступ країни до НАТО. Зокрема, від травня 2022 року до травня 2023 року відсоток українців, які бажають вступити до НАТО, зріс із 73 до майже 90%, а кількість "тих, хто очікує" приєднатися зросла приблизно з 65% до 85%.

Такі дані свідчать про те, що українці залишаються непохитними у своєму бажанні приєднатися до ЄС та НАТО – показники "хочу" і "очікують" перебувають на рівні близько 90%.

Слід додати, що такий рівень підтримки вступу був не завжди. До повномасштабного вторгнення Росії у грудні 2021 року лише 75,7% українців підтримували вступ до ЄС та 67,8% — до НАТО.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розповів, яким досвідом ЗСУ можуть поділитися з армією НАТО після приєднання до Альянсу.

Це сталося після того, як генсек Альянсу Єнс Столтенберг заявив, що НАТО надішле Україні "рішучий сигнал" підтримки під час саміту у Вільнюсі 11-12 липня.

Читайте також: