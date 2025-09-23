Рекордний улов: в Україні рибалка впіймав коропа-гіганта вагою понад 30 кг

Риболовля / © pexels.com

Українські рибалки продовжують встановлювати вражаючі рекорди. Цього разу справжній трофей дістався чоловікові: у селі Уляники, Київської області, він спіймав дзеркального коропа вагою 30,8 кг.

Відео улову з’явилося у TikTok на каналі @fishman_stas. На кадрах видно, як рибалці було непросто підняти рибину, аби показати її на камеру.

Дзеркальний короп — це різновид звичайного коропа, який вирізняється великими блискучими лусочками. У середньому такі риби важать від 2 до 10 кг, тож улов у майже 31 кг вважається рідкісним і трофейним. Дорослі особини можуть перевищувати метр завдовжки та відомі своєю силою.

Фахівці зазначають, що восени ймовірність упіймати великого коропа зростає. У цей період риба активно харчується перед зимою, коли кількість корму у водоймах зменшується. Для прикорму радять використовувати каші, зокрема мамалигу чи гречану, додавати рослинні компоненти, а також тваринні інгредієнти — опариша або мотиля. Досвідчені рибалки радять звертати увагу й на ароматизатори з фруктовими нотами, які особливо приваблюють рибу в прохолодній воді.

Дзеркальний короп. Фото: TikTok

