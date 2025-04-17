Рекорди температур і посуха: кліматологиня розповіла, які сюрпризи готує погода 2025 року

Прогноз погоди / © ТСН.ua

Реклама

Весна 2025 року в Україні стартувала з рекордного тепла і нестачі опадів. Такі погодні умови стали черговим свідченням впливу кліматичних змін.

Кліматологиня Віра Балабух розповіла УНН, що попереду — спекотне й посушливе літо, яке може принести не лише нові температурні рекорди, а й загрозу масштабних пожеж.

Незвичайна весна: аномальний березень і «літня» квітнева температура

За словами Віри Балабух, ще в березні було зафіксовано значні відхилення від кліматичної норми. Місяць виявився аномально теплим і сухим. Середні температурні показники на 3,5–5 градусів перевищували багаторічну норму.

Реклама

«Середні за місяць значення температури повітря змінювались від 6-6,5 градусів у північних, північно-східних областях країни до 8 градусів і вище на півдні Одеської області. Така аномально висока температура повітря була зумовлена високими значеннями мінімальної і, особливо, максимальної температури, яка в окремі дні перевищувала 20 градусів», — пояснила кліматологиня.

Дефіцит опадів, за словами експертки, пов’язаний із перевагою антициклональної погоди. У центральних та південних областях за місяць випало менше половини норми дощів. Також у березні було зафіксовано зменшення швидкості вітру, що є характерним для такого типу атмосферної циркуляції.

На початку квітня ситуація тимчасово змінилася: стало прохолодніше через арктичне повітря. Хоча середньодобова температура залишалася додатною, нічні показники місцями знижувались до –5–7 градусів. Через це перша декада квітня виявилась на 1–4 градуси холоднішою за норму.

Однак уже в середині квітня теплі повітряні маси знову почали надходити до України, і, як прогнозує Балабух, температура перевищить звичайні показники на 2–3 градуси, а середня температура на значній частині країни перевищить 15 градусів.

«Зазвичай така температура характерна для літнього періоду. То ж попереду нас чекають літні дні. Але розслаблятись не варто. В цей період погода дуже мінлива і короткочасні похолодання також можливі», — застерігає вона.

Кліматологиня також звернула увагу на те, що весна цього року фактично почалася ще в січні, коли середньодобова температура була стабільно вищою за нуль. Це спровокувало раннє цвітіння та розпускання бруньок. Повернення зими в лютому було коротким і нетиповим.

Що принесе літо: спека, посуха і ризик пожеж

За прогнозами світових метеоцентрів, літо 2025 року в Україні обіцяє бути спекотним і сухим. Середньосезонна температура очікується на 2 градуси вище кліматичної норми, а кількість опадів, ймовірно, буде меншою за звичайну.

«Суха і спекотна погода сприятимуть посиленню пожежної небезпеки», — наголосила Балабух.

Вона також зазначила, що в останні роки температурні рекорди стали звичним явищем для кожного літа, і 2025-й, найімовірніше, не стане винятком. Утім, кліматологиня застерігає: точно передбачити граничні значення температури неможливо заздалегідь. Сезонні прогнози лише вказують на загальні тенденції — більш точні дані можна отримати лише за декілька діб до настання відповідної події.

Виклики для аграріїв: як зміна клімату впливає на врожаї

Окрім ризиків для здоров’я і довкілля, зміна клімату вже відчутно впливає на аграрний сектор. Балабух зазначає, що дефіцит опадів і тривалі спекотні періоди негативно позначаються на вирощуванні певних культур.

«Все важче отримувати стабільні врожаї капусти, огірків, картоплі. На жаль, такі тенденції і надалі посилюватимуться. То ж мусимо адаптуватись до нових умов», — підсумувала кліматологиня.

Нагадаємо, на Рівненщині весняні заморозки знищили врожай абрикосів та персиків.