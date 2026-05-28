Рекрутер та військовий заробляли на ухилянтах: журналіст розкрив деталі схеми

За інформацією журналіста, у Києві розплутали масштабну схему виїзду ухилянтів.

Дмитро Гулійчук
У Києві викрили нових учасників схеми нелегального виїзду чоловіків, серед них — працівник рекрутингового центру

У Києві СБУ та ДБР викрили фігурантів схеми незаконного переправлення чоловіків за кордон, серед яких співробітник рекрутингового центру та військовий.

Про це повідомив закарпатський журналіст Віталій Глагола з посиланням на власні джерела.

Журналіст нагадав, що 7 березня 2026 року правоохоронці затримали у двох фігурантів — оперуповноваженого Дарницького РУП ГУНП у Києві, підполковника поліції Андрія Н, а також його спільника Олександра Д. — інструктора навчального центру підготовки військовослужбовців ЗСУ.

За даними слідства, вони намагались організувати незаконне переправлення особи призовного віку через державний кордон України. Уже 8 березня їм повідомили про підозру.

Проте Глагола з’ясував, що згодом правоохоронці встановили ще двох учасників схеми, яких в Києві затримали вже сьогодні, 28 травня.

Йдеться про:

  • Юрія Ш. — співробітника рекрутингового центру;

  • Дмитра Т. військовослужбовця в/ч Т0930.

За версією слідства, вони спільно з іншими фігурантами шукали та доставляли чоловіків, які не мали законних підстав для виїзду з України, аби надалі за гроші незаконно переправити їх через кордон.

Після слідчих дій їм також повідомили про підозру.

Раніше ми писали, що у річки Тиси, яку так полюбляють ухилянти для спроб незаконного перетину кордону, з’явився «конкурент» — Дністер.

