Рекрутинг-центр "Вовків Да Вінчі": Михайлова розповіла, які фахівці потрібні батальйону

За три тижні роботи рекрутинг-центру у Львові надійшло близько 1000 анкет, поданих онлайн.

Батальйону "Вовки Да Вінчі" у складі 59-ої окремої мотопіхотної бригади ЗСУ наразі потрібні працівники на бойові та небойові посади – як-от бухгалтери, діловоди та піхотинці з операторами дронів.

Про це керівниця медичної служби 1-го окремого штурмового батальйону "Вовки Да Вінчі" Аліна Михайлова розповіла "Громадському радіо".

Посади в батальйоні "Вовки Да Вінчі", куди потрібні люди

Днями відбулося відкриття львівського рекрутингового центру батальйону "Вовки Да Вінчі". Михайлова повідомила, які фахівці наразі потрібні в батальйоні.

"У нас є не бойові посади. Це посади штабу. Нам дуже потрібні фінансисти, економісти, бухгалтери, діловоди різних служб, люди, які працювали у сфері логістики. Потрібні водії, які вміють водити трактори, габаритні машини. Окремо шукаємо медиків: бойових і лікарів (терапевти, травматологи, хірурги)", – розповіла керівниця медичної служби батальйону "Вовки Да Вінчі".

Звісно, зазначила вона, потрібні люди й на бойові посади: це піхота, оператори дронів і багато інших.

"Ми раді вітати всіх. А якщо ви вагаєтеся і не знаєте як ви зможете нам згодитися, просто заповнюйте анкету. По ваших знаннях, освіті, досвіду ми зможемо підібрати для вас вакансію", – зазначила Михайлова.

Чи беруть жінок на бойові посади

"Ми не беремо жінок на бойові посади. Така у нас політика. Окрім медичної служби. У нас багато жінок. Вони займаються, наприклад, цивільно-військовим співробітництвом", – повідомила керівниця медичної служби.

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Чи можна перевестися до "Вовків Да Вінчі" з інших батальйонів

Михайлова розповіла, що охочі можуть перевестися до "Вовків Да Вінчі" з інших батальйонів. Задля цього треба заповнити форму і вказати, що ви хочете перевестися. Після цього з вами зв’яжуться.

"Якщо ви матимете можливість приїхати в рекрут-центр або в Києві, або у Львові, це буде супер перевагою. Але розуміємо, що такої можливості може не бути. З вами проведе внутрішню співбесіду ваш потенційний командир. І тоді будемо подавати вас на переведення", – пояснила керівниця медичної служби.

Вона також поділилася, що за три тижні роботи рекрутинг-центру у Львові надійшло близько 1000 анкет, поданих онлайн.

"Це доволі великий обсяг. На сьогодні опрацьована вся ця кількість. Не скажу, що хоча б 50% з тих анкет ми погоджуємо. Не всі люди розуміють, що таке служба в армії", – зазначила Михайлова.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Не відловлюють, а чекають на "своїх"! Рекрутинговий центр "Вовків да Вінчі" відкрили ще й у Києві

Нагадаємо, в Міноборони повідомили, що у Львові відкрився перший в Україні центр рекрутингу до армії.

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