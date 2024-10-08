Рекрутинг до бойових частин за межами ТЦК: новий комбриг 72-ї ОМБр описав, як це працює

Охріменко запевнив, що охочі служити на тій чи іншій посаді у 72-й бригаді потраплять до того підрозділу, який вони обрали.

Новий командир 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців Олександр Охріменко схвально відгукнувся про рішення щодо можливості бойових військових частин рекрутувати особовий склад, оминаючи ТЦК.

Про це комбриг висловився в інтерв’ю виданню "Главком".

Охріменко назвав дуже правильним нещодавнє рішення з боку керівництва ЗСУ та постанову уряду щодо можливості бойових військових частин безпосередньо рекрутувати особовий склад, оминаючи ТЦК.

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"Можемо запевнити цивільних, які хочуть служити на тій чи іншій посаді саме в нашій бригаді, що вони потраплять у той підрозділ, який вони обрали. Бо досі з цим іноді виникали проблеми. Є випадки, коли в навчальних центрах люди, які домовилися про службу з керівництвом обраних ними частин, з низки різних причин після навчання у навчальних центрах не попадають у "свої" частини", – розповів командир 72-ї ОМБр.

Він пояснив, що є перелік військових частин, які повинні пріоритетно комплектуватися. Дозволено напряму призивати особовий склад відповідно до процедури, яка прописана в директивних документах Генштабу.

"Як працюватиме цей механізм? Кандидат, який має бажання проходити службу з тим командиром частини, батальйону, дивізіону, яких він знає і яким довіряє, прибуває до військової частини, отримує направлення на ВЛК від цієї частини, проходить співбесіду – і буде зарахований до списків цієї військової частини. Все, він – наш військовослужбовець. Після того його направляють у відрядження до навчального центру, де він проходить базову підготовку і опісля повертається в нашу частину, в ті підрозділи, які перебувають на відновленні", – пояснив Охріменко.

Він додав, що коли відбудеться доукомплектація особовим складом, ці підрозділи пройдуть злагодження відділень, взводів, рот. Це час, аби "притертися" до колективу.

Нагадаємо, 1 жовтня Кабмін вніс зміни до порядку призову на військову службу під час мобілізації. Як повідомили в Міністерстві оборони, військові частини отримали право проводити мобілізацію резервістів та військовозобов'язаних, які добровільно бажають служити під час мобілізації.

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