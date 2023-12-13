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Рекрутинг до війська: уповноважений Міноборони сказав, кого найбільше потребує українська армія

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
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Рекрутинг до війська: уповноважений Міноборони сказав, кого найбільше потребує українська армія

ЗСУ

У людей є можливість обирати посади.

В Україні стартував рекрутинг до Збройних Сил. Насправді нашому війську потрібні усі фахівці.

Про це в ефірі телемарафону сказав уповноважений представник Міноборони з питань рекрутингу Олексій Бежевець.

Вакансій дуже багато

За словами уповноваженого, в залежності від того, що розміщують відповідні військові частини (а так побудована ця модель, що військові частини самостійно визначають, хто їм треба), у людей є можливість обирати. Серед основних потреб:

  • IT-фахівці;
  • штабні посади;
  • розвідка;
  • забезпечення;
  • транспорт;
  • радіоелектронна боротьба;
  • зв'язок;
  • оператори БПЛА;
  • артилеристи;
  • ремонтники;
  • підрозділи з навчання;
  • медицина;
  • піхота;
  • снайпінг;
  • психологічне забезпечення;
  • розмінування.

Як бачимо, вакансій дуже багато. Нашій армії, підкреслив Бежевець, насправді потрібні всі.

Раніше у Міноборони розповіли, як працює рекрутинг до армії та що буде з призовом і ТЦК.

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Дата публікації
Перегляди
588
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