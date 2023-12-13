Рекрутинг до війська: уповноважений Міноборони сказав, кого найбільше потребує українська армія

В Україні стартував рекрутинг до Збройних Сил. Насправді нашому війську потрібні усі фахівці.

Про це в ефірі телемарафону сказав уповноважений представник Міноборони з питань рекрутингу Олексій Бежевець.

Вакансій дуже багато

За словами уповноваженого, в залежності від того, що розміщують відповідні військові частини (а так побудована ця модель, що військові частини самостійно визначають, хто їм треба), у людей є можливість обирати. Серед основних потреб:

IT-фахівці;

штабні посади;

розвідка;

забезпечення;

транспорт;

радіоелектронна боротьба;

зв'язок;

оператори БПЛА;

артилеристи;

ремонтники;

підрозділи з навчання;

медицина;

піхота;

снайпінг;

психологічне забезпечення;

розмінування.

Як бачимо, вакансій дуже багато. Нашій армії, підкреслив Бежевець, насправді потрібні всі.

Раніше у Міноборони розповіли, як працює рекрутинг до армії та що буде з призовом і ТЦК.

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