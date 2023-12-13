Рекрутинг до війська: уповноважений Міноборони сказав, кого найбільше потребує українська армія

У людей є можливість обирати посади.
В Україні стартував рекрутинг до Збройних Сил. Насправді нашому війську потрібні усі фахівці.
Про це в ефірі телемарафону сказав уповноважений представник Міноборони з питань рекрутингу Олексій Бежевець.
Вакансій дуже багато
За словами уповноваженого, в залежності від того, що розміщують відповідні військові частини (а так побудована ця модель, що військові частини самостійно визначають, хто їм треба), у людей є можливість обирати. Серед основних потреб:
- IT-фахівці;
- штабні посади;
- розвідка;
- забезпечення;
- транспорт;
- радіоелектронна боротьба;
- зв'язок;
- оператори БПЛА;
- артилеристи;
- ремонтники;
- підрозділи з навчання;
- медицина;
- піхота;
- снайпінг;
- психологічне забезпечення;
- розмінування.
Як бачимо, вакансій дуже багато. Нашій армії, підкреслив Бежевець, насправді потрібні всі.
Раніше у Міноборони розповіли, як працює рекрутинг до армії та що буде з призовом і ТЦК.
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