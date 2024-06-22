Рекрутинг, направлення на ВЛК та інше: у "Резерв+" з'являться нові функції

До мобільного застосунку "Резерв+" скоро будуть додані нові функції, зокрема, електронне скерування на проходження ВЛК, а також онлайн-рекрутинг..

Мобільний застосунок "Резерв+" незабаром отримає низку нових функцій, які суттєво спростять взаємодію військовозобов'язаних з військовими структурами.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко в інтерв'ю NV.

"Ми вже розробили функціонал, який дозволяє дистанційно виправити дані, не здійснюючи візиту до ТЦК та СП… Це людський фактор, коли оператор ТЦК та СП може помилитися, але завдяки тому, що людина бачить по собі статус в Резерв+, ми можемо ці помилки швидко виправляти без фізичного візиту до ТЦК та СП — завдяки взаємодії різних реєстрів", - розповіла вона.

Надалі, за словами Черногоренко, планується запровадити онлайн-рекрутинг, "щоб людина могла подавати своє резюме через додаток до тієї військової частини, яка безпосередньо її цікавить, працювати з тим командиром, з яким вона відчуває себе максимально впевненою та ефективною".

Крім цього, в Резерв+ хочуть зробити навчання для військовозобов'язаних.

"Хочемо тут додати всю необхідну інформацію, яка стане в нагоді людині, аби підготуватися до служби в лавах наших військ. Там будуть відеоуроки, тести, потім сертифікати", - розповіла Черногоренко.

Також планується ввести можливість отримати електронне направлення на проходження ВЛК.

"Людина, яка завантажила собі Резерв+, може за своїм бажанням у застосунку згенерувати це електронне направлення. Воно згенерується автоматично, і військово-лікарську комісію можна буде спокійно пройти без додаткового візиту до ТЦК", - розповіла вона.

Представниця Міноборони зазначила, що про конкретні дати запровадження електронного направлення буде повідомлено після аналізу та проведення консультацій з МОЗ та Генштабом.

Нагадаємо, президент України 2 квітня 2024 року підписав Закон №3549-ІХ "Про цифровізацію військового обліку та запровадження електронного кабінету військовозобов’язаного". Також був ухвалений законопроєкт №10062 щодо цифровізації армії. Документ передбачає створення та запуск електронного військового обліку в Україні. Це стосується електронного кабінету військовозобов’язаного та електронного військового квитка.

Що таке електронний військовий квиток (QR-код), хто і як його може отримати – читайте на ТСН.ua.

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