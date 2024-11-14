Рекрутинг – не панацея: Жорін сказав, як збільшити ефективність мобілізації

На думку військового, рекрутинг і мобілізація мають бути інтегровані в єдину систему.

Рекрутингові центри не вирішать питання мобілізації. Тому що в масштабах держави рекрутинг полегшує процес мобілізації, але не заміняє його.

Таку думку висловив заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін.

"Не вийде виїхати тільки на позитивній мотивації, адже ще жодна велика війна не була [виграна – ред.] лише на добровольцях. Два процеси – рекрутинг та мобілізація – мають бути інтегровані в єдину систему, і лише тоді можна говорити про ефективність", – зауважив Жорін.

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За його словами, вже зараз потрібно змінювати ставлення людей, проводити адекватну інформаційну політику та популяризувати військовий вишкіл цивільного населення.

"Після підготовки люди не лише отримують необхідні навички, повністю знімається головне питання – пошук мотивації боротись. Той, хто пройшов підготовку, втрачає страхи, повʼязані з війною та службою, розуміє всі реалії вже набагато краще. Мілітаризоване суспільство й масова підготовка – це питання виживання та морального-вольового стану всієї країни", – наголосив військовий.

Нагадаємо, на думку Жоріна, ідея розформувати ТЦК і запровадити якусь нову цивільну структуру – "пустий популізм, не вартий обговорення". Проблема не в самій структурі ТЦК, а у її корумпованості.

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