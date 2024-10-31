Рекрутинг в армію через "Резерв+": які вакансії користуються найбільшим попитом

Українці активно звертаються до центрів рекрутингу української армії, а також до застосунку "Резерв+".

Міністерство оборони України запустило онлайн-рекрутинг в "Резерв+". За два тижні у системі зареєстревано понад 5 тисяч заявок від українців.

Про це в ефірі телемарафону повідомила заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Чорногоренко.

За словами Катерини Чорногоренко, найбільш популярними вакансіями серед українців є оператори БПЛА, робота в розвідці та штабі.

"Людина в два кліки отримує доступ до найбільшої бази військових вакансій. Це 4 тисячі вакансій", – додала вона.

Через сервіс одразу можна отримати інформацію про підрозділ, який має вакансію, про командування та про досягнення бригади. Згідно зі змінами в нормативних актах, військовозобов'язані тепер можуть долучитися до бригади відразу, тобто без відвідування ТЦК.

"Зараз ми маємо вже 5 тисяч заявок від наших користувачів, навіть більше. І вже маємо перші успішні кейси, коли вмотивовані новобранці вже знайшли свій підрозділ і саме ту посаду, яка потребує прибуття саме їх на службу", – сказала заступниця міністра оборони.

Нагадаємо, за думкою експерта застосунок "Резерв+" могла зламати проросійська хакерська група.

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