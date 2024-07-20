Рекрутинг в ЗСУ: в Міноборони вразили кількістю жінок, які хочуть служити за контрактом

До рекрутингових центрів можуть звернутися родичі військовозобов'язаних, а також ті, хто отримав повістку на оновлення облікових даних

За підсумками роботи рекрутингових центрів за останні шість місяців, серед усіх громадян, які звернулися з наміром служити у ЗСУ за контрактом, від 17 до 20 відсотків жінок.

Про це повідомив представник Міністерства оборони Олексій Бежевець.

"На сьогодні приблизно 17%, до 20% всіх людей, які залишаються після першого візиту і з ними далі відбувається робота, тобто йде підбір їм вакансій і допомога для потрапляння потім у свій підрозділ – це жінки. Це насправді класно, бо це показує великий потенціал власне жінок в армії", – зазначив Бежевець.

За словами військового, також є багато випадків, коли до рекрутингових центрів звертаються дружини, матері або сестри, щоб дізнатись про вакансії для своїх чоловіків.

"Є різні життєві ситуації. І це нормально. Ми так і пояснюємо людям: прийдіть, запитайте. Якщо треба, то хоч 10 разів приходьте, дзвоніть. Ми створюємо систему для вас, щоб ви визначились і потрапили в обраний підрозділ", – підкреслив спікер.

За статистикою Міноборони, з початку поточного року загалом до рекрутингових центрів звернулись понад 10 тисяч осіб. До того ж спостерігається динаміка збільшення кількості людей, які саме рекрутуються, тобто йдуть служити у військо як добровольці.

"Загалом ми бачимо, що інформаційний вплив є, і все більше і більше людей знають, що така можливість є і звертаються або безпосередньо до військових частин, або до рекрутингових центрів, або до мобільних рекрутингових груп. На сьогодні приблизно третина всіх людей, які долучаються до сил оборони, це добровольці. Тобто це люди, які добровільно прийшли, знайшли собі посаду, вступили в комунікацію з військовим підрозділом, рекрутувалися і служать", – пояснив Бежевець.

Він додав, що особа, яка отримала повістку на оновлення даних у ТЦК, може безперешкодно звернутися у рекрутинговий центр.

"Такі випадки є. І це непоодинокі випадки. Тоді людина приходить в ТЦК не з повісткою – "я прийшов мобілізуватися", а безпосередньо вже з рекомендаційним листом – "як доброволець я прийшов, будь ласка, в конкретну частину, на конкретну посаду оформляйте мене". І це передбачено всіма директивними документами, безпосередньо вказано в законі", – зауважив представник Міноборони.

Нагадаємо, правозахисник вказав на важливу проблему рекрутингу у ЗСУ. За словами Олександра Павліченка, добровольці, які приходять у рекрутингові центри, часом зіштовхуються з тим, що у ТЦК ігнорують рекомендаційні листи від підрозділів, або взагалі можуть розподілити їх в інші бригади на етапі навчального центру.

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