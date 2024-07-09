Рекрутинг за кордоном: Третя штурмова запрошує українців на зустрічі з бійцями

Воїни поділяться власним досвідом участі у боях.
Цього літа Третя штурмова везе “Двіж” у євротур, щоб нарешті наживо зустрітися з українцями закордоном. У переліку: Варшава, Вроцлав, Берлін, Гамбург, Роттердам, Брюссель, Прага, Вільнюс та інші міста.
Про це повідомляє 3-тя окрема штурмова бригада.
“Усі ми — українці. Але ніде ми не будемо жити так, як вдома. Це шанс дізнатися більше про Третю штурмову і знайти своє місце в цій боротьбі”, — наголосили у бригаді.
Усіх охочих закликали приходити на зустрічі з реальними бійцями бригади, які були в боях у Бахмуті, Авдіївці і на Харківщині.
“Без цензури вони розкажуть усе про службу та найепічніші історії з фронту. Все, що давно хотів знати — запитаєш особисто”, — підсумували у 3-й штурмовій.
Де і коли відбудуться зустрічі
Як зауважують, перші “Двіжі” відбудуться вже скоро:
•Польща, Варшава, 21.07, 18:00;
•Польща, Вроцлав 23.07, 19:00;
•Німеччина, Берлін, 25.07, 19:00;
•Німеччина, Гамбург, 26.07, 18:00.
Придбати квитки на зустріч можна за вищезазначеними посиланнями. Також відстежувати анонси “Двіжів” у інших країнах можна на сторінках бригади.
Нагадаємо, воїни Третьої штурмової бригади показали ліквідацію окупантів під Боровою на Харківщині. По ворогу ефектно відпрацювали дрони бійців 1-го штурмового батальону.
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