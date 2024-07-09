Рекрутинг за кордоном: Третя штурмова запрошує українців на зустрічі з бійцями

Цього літа Третя штурмова везе “Двіж” у євротур, щоб нарешті наживо зустрітися з українцями закордоном. У переліку: Варшава, Вроцлав, Берлін, Гамбург, Роттердам, Брюссель, Прага, Вільнюс та інші міста.

Про це повідомляє 3-тя окрема штурмова бригада.

“Усі ми — українці. Але ніде ми не будемо жити так, як вдома. Це шанс дізнатися більше про Третю штурмову і знайти своє місце в цій боротьбі”, — наголосили у бригаді.

Усіх охочих закликали приходити на зустрічі з реальними бійцями бригади, які були в боях у Бахмуті, Авдіївці і на Харківщині.

“Без цензури вони розкажуть усе про службу та найепічніші історії з фронту. Все, що давно хотів знати — запитаєш особисто”, — підсумували у 3-й штурмовій.

Де і коли відбудуться зустрічі

Як зауважують, перші “Двіжі” відбудуться вже скоро:

•Польща, Варшава, 21.07, 18:00;

•Польща, Вроцлав 23.07, 19:00;

•Німеччина, Берлін, 25.07, 19:00;

•Німеччина, Гамбург, 26.07, 18:00.

Придбати квитки на зустріч можна за вищезазначеними посиланнями. Також відстежувати анонси “Двіжів” у інших країнах можна на сторінках бригади.

Нагадаємо, воїни Третьої штурмової бригади показали ліквідацію окупантів під Боровою на Харківщині. По ворогу ефектно відпрацювали дрони бійців 1-го штурмового батальону.

Читайте також: