"Рекрутинг провалився": нардеп про те, чому реформа ТЦК зараз — це шлях до катастрофи

Система рекрутингу до війська не виправдалися: нардеп про реформу ТЦК / © ТСН

Реклама

Розмови про реформування ТЦК під час війни — популізм, який може зашкодити головній функції військкоматів — забезпечувати армію особовим складом.

Таку думку висловив народний депутат Олександр Федієнко Telegram-каналу «Рубикон.Новости».

«Реформа ТЦК — це була така популістична історія. Вона все одно призведе до ще гірших наслідків. Чому? Яка основна мета ТЦК під час військового стану? Це наповнення Збройних Сил України, та інших військових формувань особовим складом. Це їхня основна мета. Подобається це суспільству, не подобається, будуть про мене писати погані речі, чи не будуть — але центри комплектування забезпечують особовим складом нашиі Збройні Сили», — пояснив нардеп.

Реклама

За словами Федієнка, система рекрутингу фактично провалилася.

«Я — прихильник величезний рекрутингу, але, на жаль, ця істрорія по факту провалена. І по факту, вона не працює, і не дає у тій кількості, як взагалі планувалось, наповнення наших Збройних Сил України», — визнав депутат.

На думку Федієнка, говорити про реформу ТЦК можна лише тоді, коли війна, якщо не припинеться повністю, то хоча би стихне.

«У нас є війна, вона ж не зупинилась нікуди. Ми не можемо сказати (Путінові — Ред.): „Ти тут почекай, поки ми будемо проводити реформу“. Жодна країна в світі ніколи ще не стикалася з тією війною, яка відбувається на території України. І жодної відповіді ні у кого нема, як це треба робити. Всі, навпаки, весь світ вчиться саме на нашому досвіді, на нашій країні. Зокрема, як треба проводити мобілізацію», — додав нардеп.

Реклама

Він навів приклад Польщі, яка швидко адаптувалася до потенційної загрози і почала системну ідентифікацію військовозобов’язаних.

«Польща достатньо швидко почала ідентифікувати своє суспільство з точки зору військовозобов’язаних, робити перепис і так далі. Вона вже одразу почала діяти. Тому реформи — точно ні», — підсумував Федієнко.

Раніше ми писали, скільки насправді в Україні учасників бойових дій.