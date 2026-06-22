Військові ЗСУ

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Міністерство оборони України визначило терміни, протягом яких військові, які перебувають у СЗЧ, зможуть поновитися за швидким алгоритмом.

Про це повідомляє пресслужба оборонного відомства.

Які терміни подавання через «Армію+»

Якщо військовослужбовець подає рапорт через застосунок «Армія+», то термін його розгляду становить до тижня. Після погодження надається 5 діб на прибуття до частини.

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В «Армії ID» з’являється статус «У дорозі», який означає, що військовий — у програмі повернення. Цей документ необхідно показати, якщо зупинять представники ТЦК, ВСП або Національної поліції.

Скільки розглядають рапорт, якщо подаватися через військову частину

Також повернутися із СЗЧ можна безпосередньо через військову частину. Військовий має подати рапорт на місці. Він одразу зараховується до списку тимчасово прибулого особового складу. Частина перевіряє відомості протягом до 7 днів. Після погодження розпочинається процес зарахування до списків особового складу частини і відновлюються грошове та інші види забезпечення.

Якщо подавати рапорт через 1 Центр рекрутингу Сухопутних військ

Якщо військовослужбовець хоче повернутися через 1 Центр рекрутингу Сухопутних військ, то він подає рапорт до обраної частини, і частина опрацьовує його до 7 днів.

У разі погодження рекрутинговий центр видає паперовий припис, який засвідчує участь у програмі повернення після СЗЧ. Цей документ діє 5 днів. Його необхідно показати, якщо зупинять представники ТЦК та СП, ВСП або Національної поліції.

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«Після прибуття до частини оформлення залежить від вашого статусу. Якщо вас ще не виключили зі списків попередньої частини, то вас зарахують до списків тимчасово прибулого особового складу з поновленням лише продовольчого забезпечення», — запевнили у Міноборони.

Після видання наказу про зарахування до списків особового складу частини буде відновлено грошове та інші види забезпечення.

«Якщо ж вас уже виключили зі списків попередньої частини, вас того самого дня зарахують до списків особового складу з поновленням грошового та інших видів забезпечення», — пояснили у відомстві.

Масштабна реформа у ЗСУ — що відомо

Міноборони України запускає масштабну реформу армії із радикальними змінами: чіткі терміни контрактів, виплати штурмовикам до 460 тисяч грн, амністія СЗЧ та калькулятор бойових днів.

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Реформу вирішили провести після аудиту новою командою Михайла Федорова. Результати перевірок чітко показали, де саме стара армійська машина дала критичний збій. Офіційний початок програми відбувся 12 червня 2026 року. Вже від липня 2026 року військові на нулі отримуватимуть від 460 тис. гривень.

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