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Ректор КНУ розповів, як покарають професора Василенка за сексистські висловлювання

Ректор КНУ розповів, як покарають професора Василенка за сексистські висловлювання

Ректор КНУ засудив висловлювання професора Василенка / Фото: health.law.knu.ua

Бугров засудив висловлювання професора.

Ректор Київського національного університету Володимир Бугров пообіцяв вжити "заходи" щодо професора Микити Василенка, який зробив скандальні заяви про українок.

Про це він повідомив у коментарі hromadske.

Бугров засудив висловлювання Василенка, підкресливши, що ситуація негативна та неприйнятна.

"Заходи будуть вжиті. Ситуація негативна. Я не підтримую заяви професора Василенка і засуджую", - зазначив ректор.

Ректор не дав чіткої відповіді на питання щодо конкретних заходів, які планується вжити. Бугров зазначив, що професора покарають згідно із законом, щоб у майбутньому рішення "не могло бути оскаржене в суді".

Нагадаємо, професор Василенко з КНУ заявив, що "поява іноземних військових в Україні покращить демографічну ситуацію", і зневажливо відгукнувся про українських жінок.

Відомо, що в лютому 2024 року студенти Навчально-наукового інституту журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка поскаржилися уповноваженому Верховної Ради з прав людини на сексизм з боку викладача.

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