Ректор КНУ розповів, як покарають професора Василенка за сексистські висловлювання

Бугров засудив висловлювання професора.
Ректор Київського національного університету Володимир Бугров пообіцяв вжити "заходи" щодо професора Микити Василенка, який зробив скандальні заяви про українок.
Про це він повідомив у коментарі hromadske.
Бугров засудив висловлювання Василенка, підкресливши, що ситуація негативна та неприйнятна.
"Заходи будуть вжиті. Ситуація негативна. Я не підтримую заяви професора Василенка і засуджую", - зазначив ректор.
Ректор не дав чіткої відповіді на питання щодо конкретних заходів, які планується вжити. Бугров зазначив, що професора покарають згідно із законом, щоб у майбутньому рішення "не могло бути оскаржене в суді".
Нагадаємо, професор Василенко з КНУ заявив, що "поява іноземних військових в Україні покращить демографічну ситуацію", і зневажливо відгукнувся про українських жінок.
Відомо, що в лютому 2024 року студенти Навчально-наукового інституту журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка поскаржилися уповноваженому Верховної Ради з прав людини на сексизм з боку викладача.
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