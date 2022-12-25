Релігійні свята за новоюліанським календарем: що це означатиме для вірян

Відзначати релігійні свята за новоюліанським календарем – так вирішила Волинська єпархія. Її делегація в Константинополі звернулася з листом-проханням до Вселенського Патріарха. І той затвердив зміни.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Уже п'ятий рік поспіль у соборі Різдво святкують двічі: і 25 грудня, і 7 січня. Для зручності вірян, які живуть за різними церковними календарями.

Але напередодні українська громада отримала дозвіл Вселенського Патріарха Варфоломія відзначати усі свята за новим календарем.

Делегація з Волині подала на підпис Святійшому Патріарху лист із проханням про перехід на новоюліанський календар.

Лише за останній місяць, розповідає митрополит, понад десяток громад звернулися до нього із проханням відійти з юліанського календаря, за яким святкує Москва. Натомість усі свята відзначати виключно за новоюліанським, за яким живе весь світ.

Підписаний Святійшим Патріархом документ, вважає владика, ще більше пришвидшить процес.

Після святкового богослужіння духівники разом із вірянами рушають на майдан до стели Героїв Небесної сотні.

Додамо, що митрополит Переяславський і Вишневський Православної церкви України Олександр Драбинко розповів, коли вся Україна святкуватиме Різдво, а також зазначив, чи готова церква і українці до цього переходу.

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