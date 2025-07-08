Релігійні меншини в Україні можуть зникнути: що загрожує вірянам

Релігійним громадам загрожує знищення через російську агресію / © Харківська Єпархія УПЦ

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Через повномасштабну війну з Росією над релігійними меншинами України нависла серйозна загроза, що ставить під питання їхнє подальше існування.

Чому так відбувається, розповіла релігієзнавиця Людмила Филипович в коментарі «Телеграфу».

Филипович назвала дві головні причини, через які малі релігійні громади можуть зникнути. За її словами, це мобілізація вірян до лав ЗСУ та потенційна перемога РФ.

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Загроза зникнення через мобілізацію

Людмила Филипович пояснює, що мобілізація становить особливу загрозу для невеликих релігійних організацій. Якщо з багатомільйонної церкви мобілізувати 10% вірян, релігійна громада продовжить існувати. Але зовсім інша справа, коли до складу громади входять лише 10-12 осіб.

«Наприклад, в Ірпені є громада буддистів. Там є троє монахів і ще декілька людей з ними. Якщо мобілізують тих монахів, то громада просто перестане існувати. Подібні проблеми є і в юдейських громадах», — зазначає релігієзнавиця.

Експертка впевнена, що втрата кожної незалежної релігійної громади є небезпечною для демократії, оскільки це означає настання епохи автократизму, де панує монотеїзм.

«Одна церква, всі ходять строєм до тієї однієї церкви і ніхто не бере до уваги твої індивідуальні пріоритети. От Росія цим задоволена: там є одна церква, яка визначає поле духовності для всіх громадян. Та цивілізоване суспільство так не діє, адже в його основі лежать права і свободи особистості», — наголошує Филипович.

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На її думку, збереження релігійної різноманітності як основи демократичного суспільства є дуже важливим для України.

Загроза у разі перемоги РФ

Хоча питання балансу між інтересами окремої людини та національною безпекою під час війни є складним, відповідь на нього дає сам ворог. Росія на окупованих територіях та на своїй власній території систематично винищує релігійні меншини, як це сталося зі «Свідками Єгови», яких визнали екстремістською організацією.

Таким чином, релігійні меншини в Україні не врятує бронь від мобілізації, якщо Росія захопить України. За такого сценарію розвитку подій їм загрожує знищення владою окупантів.

Нагадаємо, в Україні затвердили перелік релігійних організацій, які належать до критично важливих. Держслужба з етнополітики та свободи совісті відповіла, чи є там релігійні громади УПЦ МП.

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