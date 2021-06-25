Ремонт бориспільської траси вперше в Україні спроектували за 3D-технологією

Ремонт бориспільської траси вперше в Україні спроектували за 3D-технологією

В Україні вперше застосували 3D-технології при проєктуванні ремонту дороги.

Інновацію використала компанія-підрядник для підготовки проєкту поточного середнього ремонту швидкісної траси Київ-Бориспіль, ремонт якої стартував у рамках програми президента Зеленського "Велике будівництво".

Про це повідомляє офіційна Facebook-сторінка програми.

"У процесі підготовки до реалізації проєкту компанія вперше застосувала унікальну для України технологію геодезичного супроводу – дорожній сканер Trimble MX2", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, фахівці оцифрували профіль дороги, створивши 3D-макет. Це дало можливість більш якісно спланувати роботи з фрезерування і влаштування нового покриття.

Крім того, для профілактики подальшого руйнування покриття великогабаритними автомобілями в обох напрямках траси Київ-Бориспіль з’являться пункти вагового контролю, які під час руху фіксують вагу, швидкість та номерні знаки авто. У випадку перевантаження автомобіля, відомості про порушника автоматично потраплять до бази даних поліції.

Проєктом ремонту бориспільської траси передбачається також встановлення інформаційних табло, які кожні декілька кілометрів інформуватимуть водіїв про ситуацію: стан та температуру покриття, трафік, метео- та дорожні умови.

Також у межах ремонту будуть оновлені зупинки, підземні пішохідні переходи, перевлаштовані опори освітлення та метеостанцій.

Під час ремонту рух в обох напрямках організовано чотирма смугами за перемінним графіком. Для прискорення робіт, які повинні завершитись у серпні, дорожники працюють цілодобово.

Траса М-03 сполучає столицю з Міжнародним аеропортом "Бориспіль" і є частиною автодороги М-03 "Київ-Харків-Довжанський". Це одна із найбільш завантажених транспортних артерій країни, якою щодня прямують десятки тисяч автомобілів. Відновлення траси виконують на відрізку від кільцевої розв’язки біля метро "Бориспільська" у Києві до межі міста Бориспіль. Протяжність відрізку - 17 км.

Нагадаємо, раніше заступник голови Офісу президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко розповів, що до кінця року планується відновити 6500 км доріг.

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