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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Ремонт на кордоні з Польщею: як працюватиме пункт «Шегині — Медика» — остаточне рішення

Пункт пропуску «Шегині — Медика», який польська сторона мала повністю закрити для автобусів на півтора року вже з 15 червня 2026 року, все ж працюватиме — але лише для автобусів.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
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Мали закрити на півтора року вже з 15 червня: що буде з пунктом пропуску Шегині

Мали закрити на півтора року вже з 15 червня: що буде з пунктом пропуску Шегині

Пасажирські та міжнародні автомобільні перевізники можуть видихнути: один із найпопулярніших пунктів пропуску на українсько-польському кордоні «Шегині — Медика» влітку працюватиме без обмежень для автобусів. Україні та Польщі вдалося знайти компроміс щодо запланованого масштабного ремонту.

Про це повідомив віцепрем’єр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Кулеба підтвердив, що Польща дійсно мала намір тимчасово призупинити оформлення автобусів на в’їзд до Польщі через ремонтні роботи.

Після переговорів було досягнуто домовленості: автобусний рух через пункт пропуску «Шегині — Медика» не буде зупинений протягом літнього сезону навіть під час проведення ремонтних робіт.

«Це дозволить зберегти стабільне транспортне сполучення між Україною та Польщею для пасажирів і міжнародних перевізників», — запевнив Кулеба.

Нагадаємо, що Польща хотіла майже на півтора року закрити пункт пропуску «Шегині — Медика» — від 15 червня 2026-го до листопада 2027 року.

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Дата публікації
Кількість переглядів
15
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