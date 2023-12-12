Ремонт пошкодженого житла: названо конкретні суми, які отримають українці

Кабінет міністрів розширює можливості для подання заявок на участь у програмі “єВідновлення”.
За програмою “єВідновлення” розпочинаються виплати коштів на капітальний ремонт пошкодженої житлової нерухомості.
Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у своєму Telegram.
“Максимум 350 тис. грн для квартири та 500 тис. грн — для приватного будинку”, — написав він.
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Також, додав прем’єр, розширюють можливості для подання заявок на участь у “єВідновленні”. Тепер це можна зробити не лише через “Дію”, але й через ЦНАП та нотаріусів. Це збільшить коло учасників програми.
“Уже понад 26 тис. родин отримали гроші на ремонт свого житла. Загальна сума виплат за програмою — більш як 2 млрд грн”, — повідомив Шмигаль.
Нагадаємо, послуга “єВідновлення” з'явилася після початку повномасштабного вторгнення. Тоді оселі тисяч українців зазнали руйнувань. Вже в березні 2022 року в застосунку “Дія” стало можливим повідомити про пошкоджене майно. Лише за останні пів року українці через застосунок “Дія” подали понад 164 тисячі повідомлень про пошкоджене майно.
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