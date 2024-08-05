Ремонт та захист обʼєктів енергетичної інфраструктури: в Міненерго розповіли про головні пріорітети

Для України наразі захист обʼєктів енергетичної інфраструктури є одним з найбільших пріоритетів.

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Про це в етері телемарафону заявила заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук.

"Захист наших енергетичних об'єктів — це питання номер один. І відновлення, і ремонти активно здійснюються, однак не хочеться, щоб це відновлене і поремонтоване знову було атаковане і пошкоджене росіянами", - сказала вона.

Гринчук заявила, що завдяки цілодобовій праці енергетиків вдалося зробити енергосистему більш стабільною. Багато потужностей вже було відремонтовано та відновлено. Вона пояснила, що наразі робота з відновлення триває, оскільки попереду непростий осінньо-зимовий період.

Заступниця міністра енергетики зазначила, що паралельно з цим Україна працює над захистом наших енергооб'єктів, зокрема щодо протиповітряної оборони, продовження здійснення заходів з фізичного захисту.

"Всі розуміють, що енергетика — це основа життєдіяльності країни, розвитку економіки і комфортного проживання людей. Тому намагаємося реалізувати всі заходи в найкоротші терміни, як тільки можливо", - сказала Гринчук.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що гендиректор ДТЕК відповів, як можна захистити енергетику від ракетних ударів Росії.

Крім того, ми раніше інформували, чи встигнуть відновити енергооб’єкти до початку опалювального сезону.

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