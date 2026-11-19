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Ремонтують цілодобово, але відключень світла не уникнути: які графіки діятимуть 20 листопада
ДТЕК та обленерго анонсували графіки погодинних відключень світла на п’ятницю, 20 листопада, для столиці та регіонів України.
У п’ятницю, 20 листопада, у частині областей України протягом усієї доби діятимуть планові відключення електроенергії. Обмеження стосуватимуться як побутових споживачів, так і промислових підприємств.
Про це повідомили в НЕК «Укренерго».
Які графіки відключень діятимуть 20 листопада
За інформацією енергетиків, для промислових споживачів запровадять графіки обмеження потужності. Для всіх категорій споживачів діятимуть графіки погодинних відключень обсягом від 0,5 до 3 черг.
Причиною обмежень стали наслідки російських атак на енергосистему. Енергетики цілодобово ремонтують пошкоджене обладнання та мережі, щоб якнайшвидше відновити електропостачання.
В «Укренерго» наголошують, що конкретні години відключень залежать від регіону. Актуальні графіки публікують регіональні обленерго та ДТЕК (доповнюється).
Російські атаки та відключення світла — останні новини
У ніч проти 19 листопада російські війська атакували Україну, руйнування зафіксували у 12 областях. Під ударом опинилися, зокрема, електропідстанції на Житомирщині, Чернігівщині та Миколаївщині. Загалом унаслідок атаки одна людина загинула, ще восьмеро дістали поранення. Росіяни били не лише по енергетиці, а й по житлових будинках та агропідприємствах.
Наслідки пошкоджень енергетичного обладнання особливо відчутні в окремих громадах. У Яготинській громаді на Київщині через повторні російські обстріли мешканці можуть залишатися без електрики до дев’яти годин поспіль. Наразі там діє тимчасовий режим: три години зі світлом і дев’ять — без нього. У ДТЕК пояснюють, що серйозні пошкодження обладнання потребують додаткового часу на відновлення.
А напередодні, 18 листопада, через пошкодження енергетичного обладнання аварійні відключення запровадили на Харківщині та Сумщині. Водночас у частині областей продовжували діяти погодинні графіки для населення й обмеження потужності для промисловості.