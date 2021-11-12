Ремонтували колектор, а по-іншому не могли: "Житомирводоканал" знову злив нечистоти до річки

Стоки, які течуть, мають неприродне забарвлення.

Комунальне підприємство "Житомирводоканал" 11 листопада знову скидало неочищені стоки до річки Кам’янка.

Про у Facebook повідомила пресслужба Державної екологічної інспекції Поліського округу.

Зазначається, що візуально скид має неприроднє забарвлення: воно "сіро-коричневого кольору, що свідчить про наявність в скиді великої концентрації забруднювальних речовин". Фахівці взяли проби, аби провести лабораторні дослідження, а також розраховують завдану природі шкоду.

У пресслужбі "Житомирводоканалу" виданню Житомир.info пояснили, що напередодні ремонтували колектор. Втім, під час робіт неможливо було уникнути скидів до річки. Про потрапляння забруднювальних речовин у воду комунальники одразу повідомили екологам.

"Наші каналізаційні мережі будувалися ще в минулому столітті. Коли ми проводимо подібні роботи, змушені здійснювати скид у річку. По-іншому зробити технічно неможливо. Саме в зв’язку з цими роботами на колекторі, які проводилися вчора, справді був здійснений скид. По-іншому ми просто не можемо виконати роботи на цій ділянці колектору", - наголосили у водоканалі.

Як повідомлялося, у Житомирській області в річці Тетерів зафіксували масову загибель риби. Екологи підозрюють, що до цього могло призвести те, що КП "Житомирводоканал" скинув у річку Кам’янка, яка впадає в Тетерів, неочищені стічні води.

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