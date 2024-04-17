Реорганізація 67-ї бригади ЗСУ: речник ОСУВ "Таврія" пояснив призначення нового керівництва

Причина реорганізації 67-ї бригади ЗСУ та призначення нового керівництва у всіх ланках - це реалізація заходів, яка спрямована на нарощування спроможності в оборони.

Про це сказав речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" підполковник Назар Волошин в ефірі "Еспресо".

"Загальний військове керівництво, яке керує і Збройними Силами, і підрозділами, і в районі ведення бойових дій - це перш за все для того, щоб упорядкування військових колективів. Насправді - це реалізація заходів, яка спрямована на нарощування спроможності в оборони й вона належить виключно до компетенції військового керівництва", - зазначив він.

За його словами, йдеться зокрема про створення більш маневрених, сучасних, різних підрозділів, для виконання різних, спеціальних та бойових завдань.

"Тому і такі от виконуються заходи з метою покращення якраз підрозділів, покращення ситуації, доукомплектування підрозділів, військової техніки", - пояснив військовий.

За словами Волошина, було виокремлено інші підрозділи - меншість тієї бригади для того, щоб створити кістяк та єдиний військовий організм, який буде виконувати певні задачі, які поставить перед ним керівництво ЗСУ, керівництво того району виконання завдань, де він буде виконувати цей підрозділ завдання.

"Безперечно буде прийнято рішення, рішення вже прийнято, про реорганізацію, зараз процес буде набору особового складу, доукомплектування, як технікою, боєприпасами, так і особовим складом, ті чи інші посади будуть займати й відповідними фахівцями. Так само буде призначене керівництво від командира бригади, підрозділу й нижче по всіх відповідних ланках" , - розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця".

Нагадаємо, командування Збройних сил України розпочало процес переведення до інших військових частин всіх командирів та бійців Добровольчого українського корпусу (ДУК) "Правий сектор", які формували 67-му окрему механізовану бригаду ДУК "ПС" та є її бойовим "кістяком". На командирів відкрито службові розслідування. Про це ТСН.ua із посиланням на офіційне повідомлення пресслужби бригади писав 14 квітня.

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