Репертуар не припав до душі сусідам: у Запоріжжі двох дівчат оштрафували за співи

Репертуар не припав до душі сусідам: у Запоріжжі двох дівчат оштрафували за співи

На дівчат склали протокол і наклали штраф.

У Запоріжжі покарали двох дівчат, які виводили пісні усю ніч. На них склали протоколи та оштрафували.

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Про це повідомляє Адміністративна комісія при виконавчому комітеті Запорізької міськради.

Зазначається, що адміністративна комісія розглянула протоколи, складені на двох мешканок Запоріжжя, які порушували режим тиші.

Як з’ясувалося, мешканка багатоповерхівки, святкувала свій день народження разом зі своєю подружкою, яка живе по сусідству.

"Святкування проходило весело, пісні співали до 4 ранку. Оскільки пісенний репертуар не припав до смаків іншим сусідам, то була викликана поліція та складенні відповідні протоколи. Обидві учасниці святкування отримали штрафи", - повідомляють у комісії.

Нагадаємо, що на станції "Академік Вернадський" записали "співи" тюленів.

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