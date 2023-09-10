"Репетиція осені": синоптик розказав, якою буде погода в Україні 11-16 вересня

В Україні цього тижня можливі дощі.

В Україні після незначного похолодання очікується потепління. Проте поки ще зарано говорити про метеорологічну осінь, оскільки температура повітря ще і досі висока.

Про це розповів український синоптик, кандидат метеорологічних наук Ігор Кібальчич, пише "Телеграф".

Синоптики зазначив, що в останні дні в Україні був антициклон Patricia, через що в деяких регіонах України знизилась температура повітря.

Ігор Кібальчич зазначає, що через вплив антициклону, в Україні у найближчі дві доби очікується похолодання, проте це ще не можна назвати метеорологічною осінню, а лише репетицією, бо середньодобова температура в деяких областях збережеться на рівні +15 градусів.

Погода в Україні на 11-13 вересня

У найближчі три доби в Україні збережеться тепла, суха температура повітря - вночі 6-11 градусів, вдень - 22-27 градусів тепла.

На сході, Приазов’ї та Криму очікуються незначні дощі.

Погода в Україні на 14-16 вересня

У ці дні в Україні очікується малорухливий холодний фронт із заходу на схід. Очікуються опади, подекуди можливі грози. Температура повітря вночі 8-13 градусів, вдень - 21-26 градусів, а на півдні - до 29 градусів.

Нагадаємо, синоптики прогнозують у другій половині вересня перші заморозки на поверхні ґрунту.

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