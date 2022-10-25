Репетиція зими у листопаді та мінливий грудень: прогноз погоди в Україні до кінця 2022 року

Народний синоптик Володимир Деркач розповів, якою в Україні буде погода до кінця цього року.

Своїм прогнозом на листопад та грудень 2022 року він поділився з виданням "КП в Україні".

Прогноз на листопад-2022

Так, за його словами, у листопаді буде репетиція зими. На початку листопада народний синоптик обіцяє теплу погоду як для осені, а ось від середини місяця прогнозує похолодання і навіть сніг.

"У першій декаді останній осінній місяць покаже плавний перехід від "зрілої" осені до пізньої. Десь від середини цього періоду прийде похолодання, почнуться дощі, іноді з переходом у мокрий сніг, температура знизиться – особливо вночі. Вона продовжить знижуватись і на початку другої декади листопада. Погода ніби проведе репетицію холодів, попереджаючи, що зима не за горами. У середині місяця повернеться тепло – ненадовго. Буде тепла та суха погода. В останні десять днів листопада знову прийде похолодання", - прогнозує Деркач.

Прогноз на грудень

Перший місяць зими буде мінливим - похолодання чергуватиметься з відлигами.

Так, на початку грудня буде холодно, особливо вночі, говорить народний синоптик. Потім температура дещо підвищиться, а орієнтовно від 15 грудня знову прийде похолодання, яке посилиться до 20 грудня, каже Володимир Деркач. Після цього, менше ніж за тиждень, прийде відлига.

"До середини останньої декади значно потеплішає. Але все ж таки зима візьме гору в цьому протистоянні, піде сніг, знову похолодає, наприкінці року настане період суцільного мінуса. Не дуже великого, але постійного", - ділиться прогнозом синоптик.

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Нагадаємо, що раніше в Укргідрометцентрі повідомили, що цьогорічна зима не матиме довготривалих періодів з дуже сильними морозами, як це було раніше. Похолодання звісно будуть, але короткочасні та з мінімальною температурою вночі до -15…-20 градусів. Водночас завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС Віра Балабух взагалі прогнозує, що зима 2022-2023 років буде теплою.

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