Репресії на ТОТ тривають: росіяни посилюють контроль мобільного зв'язку щодо українців

Це нововведення є частиною стратегії примусової паспортизації українців та посилення контролю за мобільним зв’язком.

Жителі тимчасово окупованих територій України більше не зможуть поповнювати баланс мобільного зв’язку без паспорта громадянина РФ. Це черговий крок російської влади до примусової паспортизації населення.

Про це повідомив Центр національного спротиву (ЦНС).

Тепер для поповнення рахунку готівкою необхідно пред’явити російський паспорт або авторизуватися через портал держпослуг.

"Адже для поповнення рахунку й подальшого спілкування українець тепер має мати посвідку чи паспорт громадянина рф. Також репресивний апарат кремля буде більше ефективно відстежувати власників номерів", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на окупованих територіях України, зокрема на Луганщині та Донеччині, росіяни вирішили “узаконити” репресії проти цивільних.

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