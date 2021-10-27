У Луцьку ініціювали реприватизацію газопроводів і обладнання

У Луцьку ініціювали реприватизацію газопроводів і обладнання

Після вивчення питання очільник міста збирається подати позов до суду щодо здійснення реприватизації «Волиньгазу».

Мер міста Луцьк Ігор Поліщук ініціював повернення газопроводів і обладнання, яке використовують для подання газу, у комунальну чи державну власність.

Чиновник, який представляє політичну силу «ЗА МАЙБУТНЄ» дав протокольне доручення департаменту економічної політики та юридичному департаменту, дослідити як відбувалася приватизація і звернутися до суду з метою повернення майна.

«Необхідно зібрати та вилучити з архіву всі наявні документи, підготувати та направити їх до правоохоронних органів, тому що я впевнений - приватизація відбулась за копійки», - наголосив Поліщук.

Після вивчення питання очільник міста збирається подати позов до суду щодо здійснення реприватизації «Волиньгазу» та повернення всього його майна в державну чи комунальну власність.

«І такі дії необхідно зробити в кожному місті та області», - акцентував Поліщук.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання