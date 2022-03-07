Репутацію не відновлять ще довго: окупанти вкрали канцелярію і обігрівачі з відділку поліції на Харківщині

Репутацію не відновлять ще довго: окупанти вкрали канцелярію і обігрівачі з відділку поліції на Харківщині

Російські загарбники розгромили і обікрали відділення поліції.

У неділю, 6 березня, російські окупанти обікрали відділення поліції у місті Ізюм Харківської області.

Про це розповів начальник слідчого управління Головного управління Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.

За його словами російські військові громили відділення від 01:30 до 04:00 год. ранку, після чого покинули приміщення. Окупанти зламали двері в усі службові кабінети відділу поліції, усе поперевертали, а сейфи зламали. Загарбники вкрали канцелярські прилади, обігрівачі, жорсткі диски з комп’ютерів.

"Ще раз: викрадено канцелярські прилади, обігрівачі, жорсткі диски! Ми відновимо данні, та купимо нове необхідне. Загарбники ж свою репутацію не відновлять ще довгі десятиліття. Кожен їх злочин фіксується. Кожного чекає покарання", - зазначив Болвінов.

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