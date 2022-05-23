Решта життя за ґратами: суд виніс вирок 21-річному російському військовому, який застрелив цивільного на Сумщині

Решта життя за ґратами: суд виніс вирок 21-річному російському військовому, який застрелив цивільного на Сумщині

У Києві відбулося засідання суду у справі російського військового Вадима Шишимаріна.

Його звинувачують у вбивстві цивільного чоловіка у Сумській області.

Сьогодні, 23 травня, суд виніс вирок 21-річному окупанту. Про це повідомляє "Суспільне".

У Солом’янському суді Києва оголосили вирок у справі російського військового, 21-річного Вадима Шишимаріна. Росіянина звинувачують у вбивстві цивільного та інкримінують 438 ст. Кримінального кодексу "Порушення правил та звичаїв війни". Санкції статті передбачають від десяти до п’ятнадцяти років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Суд ухвалив вирок у справі і визнав військовослужбовця винним у вбивстві 62-річного жителя Сумської області. Підсудний повністю визнав свою провину.

Вадиму Шишімарину 21 рік, він командир відділення в/ч 32010 4-ї танкової Кантемирівської дивізії Московської області. Після того, як ЗСУ розбили колонну техніки, в якій їхав Шишимарін, він з чотирма товаришами по службі вкрали цивільне авто і на ньому заїхали до селища Чупахівка Сумської області. Дорогою вони побачили чоловіка, який йшов з велосипедом і розмовляв телефоном.

Шишимарін з вікна авто вистрілив у голову 62-річного чоловіка з автомата. Мирний житель від отриманих ран помер на місці. У суді росіянин заявив, що він нібито "виконував злочинний указ".

Відкритий судовий процес над російським військовим розпочався 18 травня.

Розглянувши усі докази та обставини справи, суд виніс вирок - пожиттєве ув'язнення для Вадима Шишимаріна.

Нагадаємо, під час досудового розслідування російський військовий зізнався у вбивстві мирного жителя Сумської області. Дружина покійного вимагає для вбивці довічного позбавлення волі, проте вона не проти, якщо загарбника обміняють на українських захисників.

Читайте також: