"Республіканські спеціалісти", ліжка в коридорі і нестача крові: як працює лікарня в Маріуполі

Окупаційна влада всіма силами "намагається покращити" життя у захопленому Маріуполі, але це вдається дуже погано.

Одним з прикладів є основна місцева лікарня №2. Працює вона від 08:00 до 16:00, крім вихідних. До слова, саме у цьому закладі прийом здійснюють так звані "республіканські спеціалісти".

Про це повідомив радник міського голови Петро Андрющенко.

Зокрема, саме після прийому цих "спеціалістів" хворі на цукровий діабет можуть отримати інсулін. Видають його особисто у руки за наявності паспорта. "Для більшості хворих, що не мешкають в Центральному районі - це неможлива місія. Люди кинуті на призволяще", - наголошує він.

За словами Андрющенка, через головне наповнення лікарні росіянами людей розміщують навіть коридорах.

Крм того, медзакладк відчуває гостру нестачу плазми, а тому перелівання крові майже недоступне. Кожен випадок, який потребує переливання, фактично закінчується смертю пацієнтів. Крім того, росіяни не дозволяють використовувати залишки плазми так крові через дефіцит. А ще їх намагаються зберегти для лікування поранених окупантів.

"Медицина в Маріуполі не посто в стані колапсу. Її просто немає навіть в мінімальному розумінні", - констатує Андрющенко.

Фото: Андрющенко Time - канал радника міського голови Маріуполя

Фото: Андрющенко Time - канал радника міського голови Маріуполя

Як повідомлялося, маріупольські колаборанти вирішили нажитися на похованні загиблих мешканців. Вони встановили захмарні ціни за поховання на цвинтарі в селищі Ялта, що за майже 30 км від окупованого Маріуполя. За поховання в окремій могилі просять 25 тисяч гривень.

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