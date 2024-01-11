Республіканський план допомоги у перемозі України та наслідки обстрілу Харкова: головні новини ночі 11 січня 2024 року

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Унаслідок ворожого обстрілу середмістя Харкова постраждали 11 людей Читати далі –>

У Харкові ворог ударив по готелю, в якому перебувало понад 30 осіб - Синєгубов Читати далі –>

Безугла написала заяву на вихід з фракції та партії "Слуга Народу" Читати далі –>

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У Харкові поблизу обстріляного готелю утворилася вирва глибиною не менше трьох метрів Читати далі –>

Республіканці озвучили "План перемоги в Україні": як США мають допомогти подолати РФ Читати далі –>

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