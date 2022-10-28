RESTART фасаду: як відновити та підготувати до холодів пошкоджене війною житло

В Україні через війну пошкоджено понад 120 тисяч приватних будинків та близько 20 тисяч багатоповерхівок.

Відновлення житла, пошкодженого внаслідок бойових дій, є надзвичайно актуальним перед початком холодів. Починати ремонт експерти радять саме з фасаду, оскільки навіть незначне його пошкодження може спричинити порушення цілісної системи теплоізоляції будинку. Взимку це призведе до значних витрат на опалення житла, а сама система й далі буде продовжувати руйнуватись під впливом атмосферних явищ.

Такі пошкодження краще не ігнорувати і не шукати простих рішень, наприклад, монтажна піна, пінопласт чи скловата. Всього цього вистачить на короткий період, адже жоден з перерахованих матеріалів не забезпечить герметичності та цілісності системи теплоізоляції, вода все одно може потрапляти в дрібні невидимі щілини.

Тож, як легко, швидко та економно відремонтувати пошкодження фасаду своїми руками та запобігти серйозним руйнуванням в майбутньому, розповість ТСН.ua у спецпроєкті RESTART, що створювався спільно з брендом Alpina - виробником лакофарбових матеріалів.

Як вже згадувалось в попередній статті, найчастішими пошкодженнями фасаду внаслідок війни є:

дрібні та значні осколкові пошкодження;

пошкодження системи утеплення (частковий або повний відрив утеплювача від стіни);

пошкодження зовнішніх відкосів навколо вікон та дверей;

дрібні та глибокі тріщини на фасаді.

Найчастішими після воєнних дій можуть бути пошкодження фасаду після уламків та осколків, коли уражено повністю верхній штукатурний та частково армуючий шар. Якщо будинок утеплений, перед початком ремонту таких дефектів важливо перевірити наскільки міцно та надійно утеплення тримається на поверхні стіни. В першу чергу, від впливу вибуху страждає штукатурний та армуючий шари - вони відстають від поверхні. У такому випадку потрібно повністю демонтувати їх, щоб під систему не потрапляла вода та волога.

Можливі випадки, коли пошкоджений частково утеплювач (мінеральна вата, пінополістирол) - тоді краще демонтувати такі ділянки повністю та замінити на нову систему: утеплювач, армуючий шар та армувальна сітка, шпаклювальний захисний шар та фінішне фарбування.

Робота по ремонту зовнішніх віконних та дверних відкосів - це один з важливих етапів, який потребує особливої уваги, оскільки навіть дрібні пошкодження, заглибини, тріщини, тощо можуть з часом під дією опадів та перепадів температур призвести до серйозних проблем та навіть руйнування стіни. В таких випадках важливо пам’ятати про встановлення кутників та армуючої сітки навколо вікон, адже це місця, де найчастіше виникають тріщини, сколи та затікання.

Тріщини - одна з тих проблем фасаду, яку часто ігнорують. Незалежно від того, в мирний час чи після впливу вибухової хвилі, найчастіше з’являються діагональні тріщини в кутках віконних і дверних конструкцій та у відкосах. Такі пошкодження, якщо їх не усунути, призведуть до того, що в результаті конструкція стін остаточно зіпсується, і це стосується не тільки фінішного покриття - волога та конденсат можуть з часом дістатись до основи стіни та почати її руйнувати зсередини.

Підготовка. Перед тим, як почати ремонт треба ретельно вивчити серйозність пошкодження - тріщини на фасаді до 5х5 мм можна швидко та легко відремонтувати локально і самостійно. Шпаклювання. Тріщини необхідно спочатку очистити і заповнити ремонтною шпаклівкою Alpina EXPERT Шпаклівка ремонтна універсальна. Фарбування. Потім фасад можна пофарбувати у кілька шарів фасадною фарбою.

Якщо ж тріщина занадто глибока та пошкодила основу стіни, тоді локального ремонту буде замало і потрібно розглядати більш серйозні рішення для ремонту або навіть звертатися до спеціалістів.

Звісно, що серйозний ремонт фасаду вимагає певних професійних навичок. Але ж відремонтувати дрібні пошкодження чи пофарбувати фасад ви можете і самостійно. Для цього спеціалісти бренду Alpina створили спеціальну лінійку матеріалів для швидкого відновлення Alpina EXPERT RESTART.

Вона включає будівельні матеріали, які стануть легким, тимчасовим та економним рішенням для ремонту фасаду. Серед них незамінна ремонтна шпаклівка, ґрунт універсальний та фарба фасадна. За допомогою лише цих продуктів Alpina з лінійки RESTART можна позбутися цілої низки наслідків воєнних дій: усунути тріщин на фасаді, або ж відновити фасад після пошкодження осколками, чи навіть частково відновити системи утеплення.

Для того, щоб не виникало труднощів у процесі ремонту, ви можете користуватись детальними інструкціями або навчальними відео з корисними порадами та чіткими етапами відновлення.

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