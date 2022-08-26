"Реставрація СРСР": Подоляк назвав справжні наміри російської пропаганди

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк переконаний, що розмови про розширення НАТО чи заяви про фейкові "біолабораторії" є лише кремлівською пропагандою.

Насправді агресія Росії полягає в її бажанні знищити сусідів та відновити Радянський Союз.

Про це Подоляк написав у своєму твітері.

"Будь-які розмови про розширення НАТО й провокування Росії на війну - це цинічне виправдовування звірств, воєнних злочинів та єдиного винуватця війни. НАТО чи фейкові "біолабораторії" - елементи пропаганди. Все, що цікавить Росію - знищення сусідів і реставрація "СРСР 2.0", - зазначив Подоляк.

Нагадаємо, найближчим часом російський диктатор Володимир Путін може відійти від справ. Аналітик Олексій Їжак, керівник відділу регіональної політики Національного інституту стратегічних досліджень вважає, статися це може як за власним бажанням Путіна, так і під тиском російських еліт.

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