Реставратор храму отримав повістку і категорично відмовився від мобілізації: чим це закінчилось

На суді чоловік провину заперечив.
У Тернопільській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку, але відмовився від мобілізації.
Про це йдеться у вироку Гусятинського районного суду Тернопільської області.
За даними суду, чоловік у червні 2023 року пройшов ВЛК і його визнали придатним до мобілізації. Йому дали повістку, проте до ТЦК житель Тернопільщини не прийшов.
На суді він провину заперечив та заявив, що хворіє, а тому не може служити в армії.
У чоловіка ВЛК виявила такі хвороби, як: остеоартроз лівого колінного суглобу І ступеня, деформація грудної клітини І ступеня, проте він придатний до мобілізації.
На суді вікарій Церкви св. Антонія (РКЦ) зазначив, що чоловік реставрує костел і того дня він був на роботі. Він стверджував, що підсудний "допомає своїй матері, яка хворіє. В нього теж є проблеми зі здоров'ям".
Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ і засудив до 3 років позбавлення волі.
Читайте також:
- У ТЦК хотіли мобілізувати 56-річного чоловіка, який 30 років тому служив в армії: йому дали три повістки
- Чоловіка затримали працівники ТЦК і хотіли дати повістку: він викликав поліцію, все закінчилось несподівано
- ТЦК намагались мобілізувати чоловіка, який понад 30 років тому служив в армії: як це закінчилось