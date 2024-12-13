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Реставратор храму отримав повістку і категорично відмовився від мобілізації: чим це закінчилось

Реставратор храму отримав повістку і категорично відмовився від мобілізації: чим це закінчилось

Мобілізація в Україні 2024. Колаж ТСН.ua / Фото: ТСН.ua

На суді чоловік провину заперечив.

У Тернопільській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку, але відмовився від мобілізації. 

Про це йдеться у вироку Гусятинського районного суду Тернопільської області. 

За даними суду, чоловік у червні 2023 року пройшов ВЛК і його визнали придатним до мобілізації. Йому дали повістку, проте до ТЦК житель Тернопільщини не прийшов. 

На суді він провину заперечив та заявив, що хворіє, а тому не може служити в армії. 

У чоловіка ВЛК виявила такі хвороби, як: остеоартроз лівого колінного суглобу І ступеня, деформація грудної клітини І ступеня, проте він придатний до мобілізації. 

На суді вікарій Церкви св. Антонія (РКЦ) зазначив, що чоловік реставрує костел і того дня він був на роботі. Він стверджував, що підсудний "допомає своїй матері, яка хворіє. В нього теж є проблеми зі здоров'ям". 

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ і засудив до 3 років позбавлення волі. 

Вирок суду / ©
Вирок суду

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