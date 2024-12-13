Реставратор храму отримав повістку і категорично відмовився від мобілізації: чим це закінчилось

У Тернопільській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку, але відмовився від мобілізації.

Про це йдеться у вироку Гусятинського районного суду Тернопільської області.

За даними суду, чоловік у червні 2023 року пройшов ВЛК і його визнали придатним до мобілізації. Йому дали повістку, проте до ТЦК житель Тернопільщини не прийшов.

На суді він провину заперечив та заявив, що хворіє, а тому не може служити в армії.

У чоловіка ВЛК виявила такі хвороби, як: остеоартроз лівого колінного суглобу І ступеня, деформація грудної клітини І ступеня, проте він придатний до мобілізації.

На суді вікарій Церкви св. Антонія (РКЦ) зазначив, що чоловік реставрує костел і того дня він був на роботі. Він стверджував, що підсудний "допомає своїй матері, яка хворіє. В нього теж є проблеми зі здоров'ям".

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ і засудив до 3 років позбавлення волі.

Вирок суду

Читайте також: