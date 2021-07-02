Ретрокари випробували міцність Дороги єдності від Зеленського

На Дніпропетровщині відбувся пробіг ретрокарів відремонтованою ділянкою Дороги Єдності - траси європейського класу М-30 Стрий – Ізварине.

45-кілометрову ділянку колишнього автошляху М-04 відремонтували за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" у 2021 році.

Про це повідомляє пресслужба Укравтодору.

Усі учасники пробігу були випущені українським автопромом у минулому столітті. Найстарша автівка зійшла з конвеєра у 1961 році, а наймолодша – у 1989 році. Більшість ретрокарів – із Запорізького автомобільного заводу.

Виїжджати на таких автомобілях водії можуть лише на дороги з якісним покриттям. Про ділянку траси, на якій відбувся пробіг, відомо, що до недавнього часу вона була справжнім жахіттям для водіїв.

За словами директора Департаменту розвитку доріг Андрій Івко, відремонтована ділянка дороги та частина автомобілів – ровесники: траса була збудована впродовж 1950-1966 років і мала республіканське значення.

Як відомо, за роки існування дорога кілька раз міняла назву. У 1988 році вона мала індекс М-21 Волгоград – Кишинів. Сьогодні Стрий-Ізварине – це найдовший маршрут країни, який пролягає між західними та східними областями України. Його довжина разом з ділянками на тимчасово окупованих територіях становить майже 1400 км.

"Індекс цієї дороги символічний: створення нового автошляху присвячено 30-ій річниці незалежності країни", – зазначив Андрій Івко.

В Укравтодорі очікують, що транспортний потік на ділянці після ремонту зросте удвічі: з 20 000 до 40 000 транспортних засобів щодоби.

"Дніпропетровської області пролягає 299,9 км Дороги Єдності М-30 (з урахуванням транспортних розв’язок). Роботи ведуться по всій протяжності, крім покриття ремонтують штучні споруди у складі дороги. До прикладу, на Богуславському шляхопроводі у Павлоградському районі", - йдеться у повідомленні служби.

Нагадаємо, раніше заступник очільника Офісу президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що маршрут М-30 об’єднає дві дороги міжнародного значення: М-12 Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам’янка та М-04 Знам’янка-Луганськ-Ізварине. Значна частина траси проходитиме саме через Дніпропетровську область.

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