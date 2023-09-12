Реверсний рух і перекриття: у ЗСУ розповіли про ситуацію на Кримському мосту

Наразі на Кримському мосту відбувається реверсний рух, а також постійні перекриття через атаки на переправу.

Розповіла керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

За її словами, Кримський міст працює час від часу в залізничному сполученні. Втім, автомобільне - нормально не функціонує.

"Там (на переправі - Ред.) відбувається реверсний рух і постійні перекриття. Тому підтягування ресурсу ворог ще може собі дозволити, але воно уповільнене і не відповідає вимогам розвитку бойових подій. Саме тому вони вимушені маневрувати поміж тими силами та засобами, які вже в них перебувають на материковій частині", - наголосила Гуменюк.

Нагадаємо, днями у Збройних силах заінтригували заявою про Кримський міст. Зокрема, в ОК "Південь" переправу називають "зайвою конструкцією", якій "залишилося дуже мало часу".

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