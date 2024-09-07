Ревнивий чоловік погрожував спалити себе і дитину: чим все закінчилося (відео)

У Рахівському районі Закарпаття чоловік погрожував підпалити себе та будинок, в якому живуть кілька сімей. Причиною його агресивної поведінки стали ревнощі до дружини.

Про це повідомили у поліції Закарпатської області.

“Коли наряд поліції прибув на місце події порушник встиг підпалити дитячий візочок та виніс на подвірʼя газовий балон і відкрив вентиль на ньому. Поруч з чоловіком перебував його малолітній син”, - йдеться у повідомленні.

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Один з поліцейських розпочав переговори із агресивним чоловіком, а тим часом інший правоохоронець обійшов будинок та зміг вихопити газовий балон і відштовхнути його на безпечну для інших людей відстань. Однак в цей момент відбулося загоряння, в результаті якого 21-річний працівник поліції отримав опіки рук та ніг.

Зловмисника, який, як виявилося, перебував у стані алкогольного сп’яніння, оперативно затримав інший правоохоронець.

Внаслідок події ніхто з цивільних людей не постраждав.

Слідчі кваліфікували дії зловмисника за ч. 2 ст. 342 Кримінального кодексу України. Розслідування триває.

Нагадаємо, раніше у Львові молодий чоловік у багатоповерховому будинку погрожував влаштувати вибух газу в квартирі, якщо йому не перерахують 100 тисяч гривень.

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