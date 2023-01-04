Ревнощі призвели до розправи: на Київщині чоловік жорстоко вбив співмешканку

У селі Гаврилівка Київської області чоловік через ревнощі жорстоко вбив 41-річну жінку. Її тіло знайшли у нежитловій будівлі.

Про це повідомили в поліції Київської області.

У нежитловій будівлі, де мешкала пара, поліція виявила тіло 41-річної жінки. Слідство встановило, що до вбивства жінки причетний її чоловік.

Підозрюваний розповів, що між ним та потерпілою сталась сварка через ревнощі. Після чого він вихопив ніж та вбив жінку.

Зловмисника затримали. Йому інкримінують умисне вбивство. Чоловіку загрожує позбавлення волі до 15 років.

Нагадаємо, у селі Лазірки Лубенського району Полтавської області 37-річна жінка завдала смертельного ножового поранення в область грудної клітки своєму співмешканцю. Її затримано, жінці загрожує до 15 років позбавлення волі.

Також в одному із сіл Тячівського району Закарпатської області батько зарізав рідного малолітнього сина. Після вбивства він втік до лісу, де переховувався.

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