Одесит розстріляв вікна, бо дружина пішла до мами: подробиці інциденту

П’яний чоловік відкрив вогонь по вікнах квартири через ревнощі до дружини / © Поліція Одеської області

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В Одесі чоловік у стані алкогольного сп’яніння вирішив «провчити» свою дружину, яка переїхала від нього до матері. Він прийшов під її нову адресу з рушницею та відкрив вогонь по вікнах квартири.

Як повідомили в пресслужбі поліції Одеської області, інцидент стався вдень на вулиці Михайлівській у Хаджибейському районі.

Перехожі, почувши кілька пострілів, викликали поліцію. Прибувши на місце, правоохоронці виявили кульові отвори у вікнах та затримали стрілка неподалік.

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Слідство встановило, що 42-річний чоловік на ґрунті ревнощів посварився з дружиною. Після її переїзду до матері він, будучи напідпитку, з’явився біля будинку з мисливською зброєю та зробив кілька пострілів у вікна. На щастя, на момент інциденту жінок вдома не було, і ніхто не постраждав.

Поліцейські вилучили у зловмисника рушницю, набої та стартовий пістолет. Наразі суд обрав чоловіку запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Нагадаємо, у Харкові поліція затримала 43-річного чоловіка, якого підозрюють у вбивстві свого знайомого. За даними правоохоронців між чоловіками виникла сварка на ґрунті ревнощів. Під час конфлікту зловмисник схопив лопату і завдав нею численних ударів по голові 47-річному потерпілому. Після цього він викинув чоловіка з вікна другого поверху.