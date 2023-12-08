Рейд із повістками на Закарпатті: в ТЦК висловились про чоловіків у спортзалах і на відпочинку

У військкоматі зазначили, що його працівники у законний спосіб вручають повістки в межах мобілізаційних заходів.

У Закарпатському обласному ТЦК та СП прокоментували рейд із повістками в оздоровчо-рекреаційному комплексі "Косино" та містах області.

Про це йдеться у заяві військкомату 8 грудня.

У Закарпатському обласному ТЦК та СП наголосили, що їхні працівники у законний спосіб продовжують вручати повістки у межах мобілізаційних заходів.

"На нашу думку, ті чоловіки призовного віку, які свідомо уникаючи військової служби, займаються у спортивних залах або розважаються у відпочинкових комплексах, не є привілейованими порівняно з військовослужбовцями ЗСУ, які у непростих умовах тримають оборону і б’ють ворога", – йдеться в повідомленні.

У військкоматі також нагадали про відповідальність за ухилення та будь-яке перешкоджання у видаванні повісток. Так, ч.1 ст.114 Кримінального кодексу України про "Перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період" карається ув’язненням на строк від п’яти до восьми років.

В ТЦК додали, що вручення повістки не означає, що призовника одразу відправлять на фронт.

"Ні! Спочатку уточнюються дані, призовник проходить медичний огляд і вже тільки після цього, якщо людина придатна до служби, видається мобілізаційне розпорядження. Відтак призовник їде вчитися", – запевнили у військкоматі.

Роздавання повісток на Закарпатті

5 грудня стало відомо, що працівники ТЦК роздавали повістки у спортзалі в Ужгороді.

6 грудня військкоми роздавали повістки у тренажерних залах Хуста і Мукачева на Закарпатті.

А 7 грудня стало відомо, що представники ТЦК завітали з повістками до оздоровчо-рекреаційного комплексу "Косино" на Закарпатті.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Нові сюрпризи від ТЦК! Чоловіків ловлять у несподіваних місцях! Кому вручають повістки?

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