Рейд окупантів на Сумщину: в ISW оцінили, чи є загроза наступу

Російські війська кілька днів тому намагалися здійснити транскордонний рейд до Сумської області. Він виявився обмеженим і невдалим.

Детальніше - у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Американські фахівці з посиланням на українських військових повідомляють, що російська диверсійно-розвідувальна група намагалася прорватися до Чуйківки, Рожковичів і Ситного. Усі ці населені пункти розташовані на північному сході Сумської області - за п'ять км від кордону з Росією.

Український військовий заявив, що російське угруповання розпочало атаку після інтенсивного артилерійського та мінометного обстрілу, але зазначив, що українські сили пізніше відбили спробу.

Нагадаємо, речник ДПСУ Андрій Демченко повідомляв, що окупанти намагалися прорватися на Сумщині. Втім, прориву на напрямку сіл Чуйківка, Рожковичі та Ситне.

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