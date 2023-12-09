Рейди ТЦК на Закарпатті: як відбувалося вручення повісток у відомому оздоровчому санаторії (відео)

На Закарпатті працівники ТЦК влаштували рейд в оздоровчому комплексі “Термальні води Косино”. Адміністрація закладу оприлюднила в Мережі відео з камер спостереження та виступила з офіційною заявою щодо інциденту.

Відповідне відео з’явилося на сторінці в соцмережі оздоровчого комплексу.

На кадрах видно, як десятки чоловіків у військовій та поліцейській формі заходять на територію санаторію. Із собою у них була зброя та засоби для перешкоджання проїзду автомобілів.

Працівники ТЦК почали виводити із саун, номерів та процедурних кабінетів чоловіків, жінок, дітей та людей похилого віку. Все це супроводжувалося лайкою, штовханиною та погрозами з боку правоохоронців, зокрема, в бік жінок. Працівники ТЦК вимагали, щоб адміністратори відкрили кімнати, в яких перебували відвідувачі комплексу.

“Відкриваємо, дівчата, гості тут проживають… Ми що, клоуни якісь? Відчиняємо, я сказав. Ти що, не бачиш, хто тут стоїть?” - звертався до адміністраторів курорти невідомий чоловік, який не потрапив до кадру.

Згодом до нього приєднався інший, ймовірно, правоохоронець. Своєю чергою він почав погрожувати жінкам. І навіть тоді, коли одна з них сказала, що їх стало погано.

“Що таке? Сядите у в’язницю, ми обіцяємо. Ми перевіряємо документи у чоловіків. А ви відправитеся до в’язниці за перешкоджання діяльності Збройних Сил України”, - казав інших учасник рейду.

Жінка пояснила чоловікам у формі, що не має засобів для того, аби відчиняти кімнати відвідувачів.

На Закарпатті працівники ТЦК влаштували рейд в оздоровчому комплексі

Яка офіційна заява санаторію

Зі свого боку “Термальні води” обурилися поведінкою працівників ТЦК, які під час повномасштабної війни проводять заходи з мобілізації населення. Адміністрація закладу заявила, що працівники ТЦК “завдали тілесних ушкоджень адвокату комплексу, та відібрали мобільний телефон, коли він здійснював відеофіксацію”. Як повідомили у комплексі, організовував цю "акцію", та був особисто присутній очільник Закарпатського ОТЦК та очільник Ужгородського РТЦК.

“На прохання директора комплексу пред’явити посвідчення та відповідні документи до нього було застосовано фізичну силу. Без жодних пояснень та без вручення повісток, озброєні люди у балаклавах спакували у свій автобус двох працівників Комплексу та вивезли їх у невідомому напрямку. По даним фактам було подано відповідні заяви до органів внутрішніх справ. Всі вищевказані дії підтверджуються фото і відео матеріалами. Ці події відбувались за мовчазної згоди 3-х патрульних екіпажів у складі 10 поліціянтів”, - йдеться в заяві.

Нагадаємо, що на Закарпатті працівники ТЦК влаштували рейд в оздоровчо-рекреаційному комплексі "Косино".

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