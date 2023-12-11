Рейди ТЦК по спортзалах: у Мережу "злили" інструкцію спортклубу на випадок візиту військкомів

Один із популярних спортклубів придумав, як сховати своїх працівників від отримання повістки на робочому місці.

Після рейдів представників ТЦК по спортивних залах, у Мережі опублікували методичку, яку нібито розробив один із популярних спортклубів для своїх працівників.

Там розписаний алгоритм, як мають ховатися військовозобов'язані працівники спортзалу у разі рейду ТЦК.

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"Один із відомих мережевих клубів створив інструкцію для своїх працівників і докладно розписав, як чинити у разі чергового рейду військкомів", – йдеться в повідомленні.

Наприклад, адміністратор залу у разі рейду повинен буде відправляти у групу повідомлення "УВАГА!!!" та "SOS!!!".

"Всі чоловіки з персоналу, які отримали це повідомлення, повинні бути готові покинути робоче місце і сховатися у приміщенні, або в зоні клубу, визначеному як безпечне. В цей час жінки, які є у клубі, готуються вийти на заміну", – сказано в інструкції.

Фото: Фото з соціальних мереж

Майор ЗСУ, заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін прокоментував ці інструкції:

"Пишуть, що це методички для мамкіних уклоністов. Я бачу, всі забули про лютий 2022-го і ворожу армію під Києвом. А вони тільки цього і чекають".

Нагадаємо, 5 грудня працівники ТЦК роздавали повістки у спортзалі в Ужгороді. 6 грудня військкоми провели аналогічний рейд у "тренажерках" Хуста і Мукачева.

8 грудня працівники ТЦК завітали до одного зі спортзалів у Києві.

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