"Рейди" тривають: ТЦК перевіряли документи на концерті у Броварах і ходили по кафе Одеси (відео)

З різних регіонів України повідомляють про посилені перевірки ТЦК у публічних місцях.
У Броварах Київської області після концерту гурту "100ліца" працівники ТЦК та поліції влаштували масову перевірку документів у військовозобов'язаних чоловіків.
Про це передають місцеві пабліки.
За інформацією пабліку "Трибуна – Бровари", у Броварах після концерту гурту "100лиця" відбулася сутичка представників ТЦК з працівницями міського культурного центру.
За словами працівниці МКЦ, їнього співробітника нібито затримали просто на робочому місці і силоміць посадили в бусик.
Жінка просила в представників поліції повернути колегу, який мав завершити робочий день. Проте суперечка пересла у штовханину.
Крім того, речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук опублікував відео, як мобілізаційні заходи сьогодні проводилися у публічних місцях так закладах сфери послуг в Одесі.
Нагадаємо, 11 жовтня співробітники ТЦК та поліції провели масові рейди в різних містах України, зокрема під Палацом спорту у Києві після концерту гурту "Океан Ельзи".
Вчора, 12 жовтня, у Львові працівники ТЦК, більшість з яких були з балаклавами на обличчях, упродовж дня влаштували мобілізаційні заходи у різних громадських закладах.
Сьогодні повідомлялося, що групи оповіщення місцевого ТЦК та поліції працювали на відомому гірськолижному курорті “Буковель”.