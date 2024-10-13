"Рейди" тривають: ТЦК перевіряли документи на концерті у Броварах і ходили по кафе Одеси (відео)

З різних регіонів України повідомляють про посилені перевірки ТЦК у публічних місцях.

У Броварах Київської області після концерту гурту "100ліца" працівники ТЦК та поліції влаштували масову перевірку документів у військовозобов'язаних чоловіків.

Про це передають місцеві пабліки.

За інформацією пабліку "Трибуна – Бровари", у Броварах після концерту гурту "100лиця" відбулася сутичка представників ТЦК з працівницями міського культурного центру.

За словами працівниці МКЦ, їнього співробітника нібито затримали просто на робочому місці і силоміць посадили в бусик.

Жінка просила в представників поліції повернути колегу, який мав завершити робочий день. Проте суперечка пересла у штовханину.

Крім того, речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук опублікував відео, як мобілізаційні заходи сьогодні проводилися у публічних місцях так закладах сфери послуг в Одесі.

"Рейди" тривають: ТЦК перевіряли документи на концерті у Броварах і ходили по кафе Одеси

Нагадаємо, 11 жовтня співробітники ТЦК та поліції провели масові рейди в різних містах України, зокрема під Палацом спорту у Києві після концерту гурту "Океан Ельзи".

Вчора, 12 жовтня, у Львові працівники ТЦК, більшість з яких були з балаклавами на обличчях, упродовж дня влаштували мобілізаційні заходи у різних громадських закладах.

Сьогодні повідомлялося, що групи оповіщення місцевого ТЦК та поліції працювали на відомому гірськолижному курорті “Буковель”.