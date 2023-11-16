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Рейди в окупований Крим на гідроциклах: у ГУР показали унікальні кадри (відео)

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Рейди в окупований Крим на гідроциклах: у ГУР показали унікальні кадри (відео)

Спецпризначенці ГУР / Фото: Головне управління розвідки Міністерства оборони України

Під час рейдів воїни пересувалися до Криму на гідроциклах.

Головне управління розвідки України показало унікальні кадри рейдів в окупований Крим.

Відео опублікували на офіційній сторінці ГУР МО в телеграм-каналі.

За даними ГУР, до спецоперацій залучалися спецпризначенці "Стугни" та "Братства". Під час рейдів воїни пересувалися до Криму на гідроциклах.

"Унікальні кадри підготовки та реалізації рейдів на територію тимчасово окупованого Криму, здійснених воїнами "Стугни" та "Братства" спецпідрозділу Тимура Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Мотивовані розвідники-спецпризначенці ГУР МО України продовжують свій славетний бойовий шлях, демонструючи хоробрість і холоднокровність під час бойових завдань", - підписали відео.

На гідроциклах - в окупований Крим: у ГУР показали унікальні кадри

На гідроциклах - в окупований Крим: у ГУР показали унікальні кадри

На кадрах показана підготовка та реалізації рейдів на український півострів.

Нагадаємо, Україна знищила у Криму десантні кораблі Росії. У ГУР розповіли про вдалу операцію.

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Дата публікації
Перегляди
616
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