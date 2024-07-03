Рейди ворожих ДРГ на Сумщині і Чернігівщині: в ISW оцінили, чи є загроза для наступу

Окупаційні війська РФ проводять диверсійно-розвідувальні заходи у районі міжнародного кордону у Сумській та Чернігівській областях.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), які оцінили загрозу на кордоні.

Днями з'явилися геолокаційні кадри, на яких видно, як українські Сили оборони ведуть вогонь по обмежених російських позиціях у будинках і лісовому масиві трохи північніше від Журавки Сумської області. Село розташоване за менші ніж два кілометри від кордону та близько 35 кілометрів від міста Суми.

Аналітики вважають, що такі ворожі рейди "швидше за все, були частиною обмеженого російського транскордонного рейду і не відображають постійної російської присутності в цьому районі".

Втім, російські військові як і раніше зберігають резерви та гнучкість для початку наступальних операцій у Сумській області, якщо вони вирішать це зробити.

Нагадаємо, у ДПСУ повідомили, що армія РФ, навіть зважаючи на недостатню кількість сил, може спробувати розширити плацдарми з активними зонами бойових дій на Сумщині чи Харківщині.

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