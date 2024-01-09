"Реєстр належатиме Міноборони": у ВР повідомили, хто займатиметься військовим обліком

Народна депутатка розповіла подробиці про створення реєстру та системи для його наповнення.

Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов'язаних і резервістів за законом належатиме Міністерству оборони України. Комітет нацбезпеки ухвалив рішення щодо законопроєкту про удосконалення порядку і використання військового обліку та набуття статусу ветерана війни під час дії воєнного стану до другого читання.

Про це повідомила народна депутатка Верховної Ради від фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко.

"Реєстр, згідно із законом, належатиме МО. Щодо безпеки даних – саме одна з тем дискусії і нашого занепокоєння", – повідомила Геращенко.

За її словами, законопроєкт за змістом мав би вирішити питання створення адекватного реєстру військовозобов’язаних, резервістів і призовників, а також спростити порядок отримання статусу учасників бойових дій ветеранами, які часто витрачають на оформлення документів занадто багато часу й ресурсів.

"Попри шляхетну мету, проєкт має хибне та протиправне виконання", – зазначила парламентарка.

Народна депутатка повідомила, що до реєстру військовозобовʼязаних, зокрема, не вноситимуть відомості про виїзд за межі України (дата, країна, до якої здійснюється виїзд) та повернення на територію України (дата, країна, з якої особа повертається на територію України, а також не вноситимуть відомості про примусове виконання рішення щодо особи–боржника (реквізити та відомості виконавчого документа).

"Не будуть вносити інші персональні дані, які дозволяють ідентифікувати призовника, військовозобов’язаного або резервіста (максимально невизначена норма, згідно з якою можна було б внести будь яку інформацію)", – додала Геращенко.

Також вона повідомила, що "вдалося відхилити норму щодо збору відомостей про членів сім’ї".

Додамо, що за словами іншої народної депутатки Ірини Фріз, документ про удосконалення порядку і використання військового обліку та набуття статусу ветерана війни під час дії воєнного стану за своєю суттю мав би відповідати за питання створення державою реєстру військовозобов’язаних, резервістів і призовників, а також спростити отримання статусу УБД ветеранами, які часто витрачають на оформлення документів купу часу й ресурсів. Проте він має "хибне та протиправне виконання”.

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