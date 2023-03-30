Реєстр ухилянтів від мобілізації в Україні: що це таке і як працюватиме

У Раді пояснили, що мета реєстру – аби всі могли бачити, що хтось зі знайомих, друзів, рідних ухиляється від призову за мобілізацією.

В Україні народні депутати працюють над законопроєктом про створення публічного реєстру ухилянтів від мобілізації. Деталі про цей реєстр розповів представник президента в Раді Федір Веніславський.

Про це повідомляє "РБК-Україна".

Нагадаємо, раніше Веніславський коротко поінформував, що працює над законопроєктом про публічний реєстр ухилянтів.

"Він (законопроєкт – ред.) ще не зареєстрований, а лише написаний. Я думаю, що ми його ще будемо доопрацьовувати. Зараз ідуть консультації", – уточнив народний депутат у коментарі виданню.

За яких умов особу вноситимуть до реєстру ухилянтів

Веніславський пояснив, що підготовлюваний законопроєкт має внести зміни до закону про реєстр військовозобов'язаних. У цьому законі планують окремо утворити підреєстр або субрєєстр. Однак дискусії щодо цього питання ще тривають.

"Цей реєстр стосуватиметься осіб, які були належним чином поінформовані про те, що їм належить прибути до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (військкомату – ред.), але цього не зробили", – повідомив нардеп.

Яка мета реєстру ухилянтів

Веніславський пояснив, що суспільство має знати особу, яку двічі проінформували про необхідність з'явитися до ТЦК, але яка цього не зробила.

"Тобто фактично ця особа не виконала свій конституційний обов'язок, тож про цю людину мають знати в суспільстві", – аргументував народний обранець.

Він повідомив, що на сьогодні проводяться консультації щодо того, аби майбутній законопроєкт не порушував закону про захист персональних даних.

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"Тобто він майже готовий. Тож як тільки отримаю від всіх, скажімо, експетрів, а також органів влади, те, що цей законопроєкт не буде порушувати безпеку персональних даних, то ми зможемо його зареєструвати", – сказав Веніславський.

Він додав, що мета відкритості даних про ухилянтів – аби всі могли бачити, що, наприклад, хтось зі знайомих, друзів, рідних ухиляється від призову за мобілізацією.

Нагадаємо, напередодні Веніславський повідомив, що в парламенті розглядають можливість вручення військовозобов'язаним повісток через месенджери.

Згодом нардеп уточнив, що відповідного законопроєкту на сьогодні немає. Народні обранці працюють над питаннями вдосконалення системи мобілізації, підготовки та оповіщення про отримання повістки.

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